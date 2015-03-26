إطلالات أنيقة ومحتشمة للنجمات.. استوحي منها!

من المعروف عن النجمات المحليات والعالميات إطلالاتهن الجريئة والمتمردة، وخاصة في المناسبات الكبيرة حيث يسعين بشكل دائم إلى خطف الأضواء، ولفت الانتباه، وغالباً ما ترتبط الجرأة بالإطلالات المكشوفة نوعاً ما، غير أن كثيرات منهن يفضلن الإطلالات المحتشمة، أو يلجأن إليها لبعض المناسبات الرسمية، ودائماً نلاحظ كم أن هذا النوع من الملابس الرزينة يناسبهن ويضيف أناقة على إطلالاتهن.

ومن النجمات اللواتي تألقن بملابس محتشمة وأنيقة في الآونة الخيرة Jennifer Lopez التي رأيناها في Jumpsuit أسود وواسع مع سترة بيضاء خفيفة، وكذلك Jessica Alba التي بدت غاية في النعومة والرونق بإطلالة باللون الزهري الهادئ عبارة عن سروال بأرجل واسعة مع معطف طويل بنفس اللون. وكذلك الممثلة Cate Blanchett التي اختارت تنورة باللون الأزرق الداكن لامس طولها الأرض، مع قميص أبيض بأكمام طويلة. وCharlize Theron التي بدت غاية في الأناقة بتايور باللون الأبيض، نسقته مع حذاء صيفي أسود. هيفاء وهبي أيضاً اختارت اللوك المحتشم على فستان بتصميم تقليدي ناسب شعرها الأسود وملامحها الشرقية، وأيضاً المغنية Gwen Stefani التي بدت جذّابة بفستان مُنقط بطول وصل للكاحل وأكمام طويلة من Dolce&Gabbana. نانسي عجرم أيضاً كانت من النجمات اللواتي تألقن بإطلالات محتشمة حيث نسقت لوك من الجينز الأزرق مع بليزر أسود. وغيرهن ممن اخترناهن لك اليوم.

شاهدي أجمل إطلالات نجماتك المفضلات بأزياء أنيقة ومحتشمة، واستوحي منها أنت إطلالة رزينة تجمع بين العصرية والكلاسيكية المميزة.

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