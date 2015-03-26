ساعة جديدة تنضم لعائلة "فيرسوس فرساتشي"

تتميز ساعة "فاير أيلاند" Fire Island بالنعومة والخفة الفائقة، وقد زين سوارها بنقش ثلاثي الأبعاد لأسد "فيرسوس فرساتشي" Versus Versace الشهير. وزُيِّن ميناء الساعة بشعار "فيرسوس" Versus الذي تتوزع حروفه بين المؤشرات، ما يمنح عمقاً إضافياً للميناء. وتأتي الساعة بمجموعات لونية جريئة، تتنوع بين الأسود مع الأصفر ولمسات اللون الذهبي، إلى الأبيض مع الفوشيا ولمسات من لون الفولاذ.

وتأتي هذه الساعة لتجسد الروح الفريدة لعلامة "فيرسوس فرساتشي" Versus Versace، والشخصية الثائرة لـ "فرساتشي" Versace، والنظرة المستقبلية لجيل الإنترنت في القرن الحادي والعشرين.