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إزالة 25 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

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إزالة 25 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 25 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بسوهاج‎

دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

تنفيذًا لتعليمات الدكتور / أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ،بتكثيف حملات الأزالة وإتخاذ كافة الأجراءات القانونية والإدارية اللازمة ،لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

فقد أسفرت الحملات المكبرة بالأمس عن إزالة عدد 25 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية.
> حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز البلينا وجرجا وطهطا وسوهاج ،تحت اشراف المهندس/ علاء ياسين سكرتير عام المحافظة ،وبالأشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج ،وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة ،وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية ،بعمل حملات مكبرة.

أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 25 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ،حيث تمت إزالة عدد 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز البلينا ، وإزالة عدد 3 حالات ناحية مركز جرجا ، وكذلك إزالة عدد 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز طهطا ،كما تمت إزالة عدد 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز سوهاج .
> وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج ،وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

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