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الأقصر تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان‎

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الأقصر تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان‎ الأقصر تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان‎

الاقصر

تحتفل الساحة الرضوانية بقرية البغدادي جنوب الأقصر، مساء اليوم الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان بحضور الآلاف من مريديه .

ووصل إلي المحافظة مساء الخميس عدد من الشخصيات العامة للمشاركة في الاحتفال السنوي علي رأسهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الحزب ،واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ،والداعية الشهير الدكتور أسامة الأزهري .

ومن المقرر أن يشارك في الحفل أيضا محمد بدر محافظ الأقصر ،واللواء حسام المناوي مدير الأمن ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

ولد الشيخ أحمد رضوان بقرية البغدادي بمحافظة الأقصر في الثامن والعشرين من ربيع الأول عام (1313هـ) الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر (1895م).

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