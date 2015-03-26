بالصور .. محافظ سوهاج يلتقي وفد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية‎

التقى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ،بالدكتور هاني نصر ـ الأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، والمستشار/ هشام عزب ـ نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة ، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمستشفى سوهاج التعليمي .

حيث أكد المحافظ أنه بعد القيام بالجولات الميدانية بالمستشفيات والوقوف على السلبيات ،لابد من الحوار لمناقشة ما سيتم أخذه من قرارات للتصويب ،وخاصة وإن المستشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية تتميز وتنافس المستشفيات الأخرى ،ولكن مستشفى سوهاج التعليمي تحتاج لعمليات رفع كفاءة وتطوير للتجهيزات بها.

وقال المحافظ انه تم مخاطبة وزير الصحة بخصوص المستشفى ،حيث تم إرسال لجنة للمرور على المستشفى وتبين وجود بعض السلبيات بالمستشفى.

> وأضاف عبد المنعم إنه من غير المقبول وجود أى تراجع في الخدمات بسوهاج وخاصة الصحية منها ،ويجب العمل على رفع كفاءة المستشفى التعليمي وعودتها إلى مجدها السابق .

وصرح محافظ الإقليم أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عرضت إنشاء مستشفى تعليمي آخر بسوهاج ، وأنه سيتم تخصيص قطعة ارض بحي الكوثر أو مدينة سوهاج الجديدة لإنشاء المستشفى الجديدة ،لأجل تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية .

وأكد أنه من غير المسموح استعمال الوساطة والمحسوبية في اى مكان بالمحافظة ،و أن سوهاج تستيقظ من جديد وإنه لا تراخى مع أى مسئول يتلاعب في علاج أى مواطن بسوهاج ،وإذا حدث تراخى او تقصير مع أى مواطن في أى مؤسسة فأدعوه لمكتبي وسيتم محاسبة الشخص المتراخي او المقصر مهما كان.

مشيرا إلى انه لا احد ينكر وجود سلبيات و تم وضع خطة لعلاجها حيث تم تشكيل مجلس الصحة الإقليمي لمعالجة هذه المشكلات وتفادى تلك السلبيات .