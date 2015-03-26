بالصور .. محافظ سوهاج يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الطبي بصعيد مصر‎

شهد الدكتور / أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الطبي الثالث بصعيد مصر للجمعية المصرية للأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات بإحدي الفنادق بسوهاج.



> شارك في المؤتمر أ.د / احمد الجارم ـ أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية ، وأ.د / ياسر محروس ـ رئيس المؤتمر ،و د / محمد عبد العال ـ وكيل وزارة الصحة بسوهاج ،و د / احمد فوزي ـ نقيب أطباء سوهاج ، ونخبة من كبار الأساتذة والعلماء والأطباء الأجلاء ولفيف من الأستاذة والأطباء من كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية.

> وقال د / محمد عبد العال إن معدل الإصابة بالبلهارسيا بين طلاب المدارس بالمحافظة انخفض من 20 % ليصل إلى 1% مما يعد انجازاً ، ولكن هناك أمراض سجلت ارتفاعا كبيرًا حيث تحتل المحافظة المركز الثاني في معدل الإصابة بفيروس سى بعد كفر الشيخ .

> و أوضح أ.د / احمد الجارم أن الجمعية تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع المعاناة عن كاهل مرضى الكبد والجهاز الهضمي بالصعيد ،من خلال إقامة المؤتمرات و الدورات التدريبية لتبادل الخبرات بين كبار العلماء الحاضرين من جميع الأقسام الطبية، حيث يتيح المؤتمر فرصة كبيرة للتنافس الشريف و التعارف وتبادل الخبرات بين المشاركين في مجال الأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات .

من جانبه وجه محافظ الإقليم الشكر للجمعية على مجهوداتها في تبادل الخبرات والمعلومات متمنيًا أن تكون سوهاج مقراً دائماً لمؤتمرات الجمعية ، فالطب ليس وظيفة او مهنة ولكن هو رسالة تحترم العمل التطوعي وبدون تعظيم قيمة العلم ، فلن نجد المستقبل ، ولابد من إحترام الأسلوب العلمي والجودة في تقديم الخدمات الطبية وعلاج المرضى وتوفير كل الدعم للفريق الطبي .

> وأكد أن مصر تحتاج منا الكثير والفريق الطبي قادر على العطاء ، ولابد ألا نبخل بالعلم والمعرفة على الأجيال القادمة ، كما أكد على أن المنظومة الطبية بسوهاج تحتاج لمجهود فوق العادة ولكن يجب وضع خطط إستراتيجية لها في البداية ،مشيرًا إلى إنه سيتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمنشآت لتشخيص حالة هذه المنشآت وتوجيهها للمسار السليم ،وفى حالة عدم الأستجابة سيتم تغيير طاقم العمل بالكامل بهذه المنشأة .

> وأضاف المحافظ أن الجميع مسئول أمام الله ـ سبحانه وتعالى عن أموال الدولة ، لذا يجب إتباع أحدث الأساليب العلمية في تشخيص الأمراض وعدم التقصير أو البخل في صيانة الأجهزة والمعدات ، فالكل مسئول عن صحة وسلامة المواطن .

> وفى ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم إهداء درع الجمعية للمحافظ تقديرا لمجهوداته في رعاية المؤتمر ، كما تم تكريم إهداء درع الجمعية لعدد من الأساتذة والعلماء لعطائهم ومجهوداتهم في مجال الأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات .