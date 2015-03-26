محلب يبحث التعاون بين وزارتى الصحة والدولة للسكان

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس، بحضور وزير الصحة ووزيرة الدولة للسكان لمتابعة خطتي الوزارتين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن في مجال تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وكذلك برامج تنظيم الأسرة والرعاية بالأمومة والطفولة، وبما يهدف الى الارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بأهمية التنسيق بين الوزارتين في وضع وتنفيذ السياسات الهادفة الى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأمومة والطفولة، وتحديد وتوفير وتصنيع أساليب وسائل تنظيم الأسرة .

وأضاف المتحدث ، أن رئيس الوزراء وجه بقيام وزارة الدولة للسكان بوضع السياسة الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة في إطار السياسة العامة للدولة، بما يضمن تحقيق أحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي ومن ثم الارتقاء بخصائص المواطن المصري في جميع مراحلة العمرية، فضلا عن وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية القومية الخاصة بقضايا السكان من خلال نهج تشاركي مع كل الجهات المعنية وذات الصلة في إطار الخطط الاستراتيجية القومية.

وأشار القاويش الى تأكيدات المهندس إبراهيم محلب خلال الاجتماع على أهمية قيام وزارة الدولة للإسكان بالمشاركة مع المحافظين في وضع ومتابعة الخطط التنفيذية، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يختص بمجالات السكان وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة، الى جانب القيام بأعداد الخطط والمناهج التعليمية والتدريبات اللازمة لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال السكان والتنمية بالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أن وزارة الدولة للسكان ستعمل على المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات السكان وإبرام الاتفاقات السكانية الدولية والإشراف على تنفيذها، الى جانب إعداد مشروعات القوانين والقرارات في هذا الخصوص.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على احداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، بما يتيح الفرصة الى تحسين خصائص المواطن المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، الى جانب تحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم المصرية على كافة الأصعدة.

أ ش أ