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صندوق النقد: نتابع التطورات الحالية في اليمن عن كثب

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صندوق النقد: نتابع التطورات الحالية في اليمن عن كثب صندوق النقد: نتابع التطورات الحالية في اليمن عن كثب

كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى

أكد نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ويليام موراي، اليوم الخميس، أن الصندوق يتابع عن كثب الوضع الراهن في اليمن.

وقال موراي – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن – إنه من المبكر تقييم آثار التطورات الحالية في اليمن على الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن ما شاهدناه اليوم هو بعض التأثيرات الرمزية على أسواق النفط.

وكانت التقارير قد أشارت اليوم إلى ارتفاع النفط بنسبة 6 بالمائة عقب الضربات الجوية التي شنتها وحلفاؤها ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وأضاف موراي أن بعثة الصندوق قررت تأجيل مراجعتها لبرنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي في اليمن في ضوء عدم الاستقرار الذي يشهده البلاد في الوقت الراهن. لافتا إلى أن الصندوق لم يجر أي اتصالات مع المسئولين اليمنيين خلال الفترة الأخيرة.

أ ش أ

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