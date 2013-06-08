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المعداوي: وقف المشاركين في التظاهرات أثناء أوقات العمل الرسمية

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المعداوي: وقف المشاركين في التظاهرات أثناء أوقات العمل الرسمية المعداوي: وقف المشاركين في التظاهرات أثناء أوقات العمل الرسمية

كتب : أ ش أ السبت 08-06-2013 11:39

أصدر المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، تعليماته لكافة الشركات التابعة للوزارة بوقف المشاركين في أية تظاهرات واحالتهم للنيابة الإدارية إذا كانت مشاركتهم في أوقات العمل الرسمية وتغيبوا بسببها عن العمل.

وقال المعداوي، في تصريح له اليوم السبت، إن من يريد التظاهر فى غير أوقات العمل للتعبير عن رأيه أو المطالبة باية مطالب له كل الحرية ما دام لم يتسبب في تعطيل العمل وعبر عن رأيه فى هدوء وبصورة حضارية.

وتأتي هذه التعليمات فى أعقاب اعتزام العاملين بإحدى الشركات القيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بحوافز إضافية.

وحول ما تردد عن أن أحد عمال شركة ميناء القاهرة الجوي الذين صدر قرار بفصلهم إثر أحداث الأربعاء الماضي، كان غير موجود في ، قال الوزير إن هذا الامر صحيح وهذا العامل فى إجازة بدون مرتب وموجود خارج البلاد وحدث الخطأ في أثناء التعرف على صور المشاركين في الاعتصام بمهبط المطار وقد أصدرت الشركة بيانا لتصحيح هذا الخطأ.

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