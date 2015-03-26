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الرئيس التركي: قد نوفر دعمًا لوجيستيًا لعملية “عاصفة الحزم” باليمن

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الرئيس التركي: قد نوفر دعمًا لوجيستيًا لعملية “عاصفة الحزم” باليمن الرئيس التركي: قد نوفر دعمًا لوجيستيًا لعملية “عاصفة الحزم” باليمن

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة قد تفكر في توفير الدعم اللوجيستي لعملية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية ضد الميليشيات الحوثية في اليمن بحسب تطورات الموقف.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها أردوغان لقناة “فرنسا 24″، اليوم الخميس، بحسب الموقع الإليكتروني لصحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية الصادرة باللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالن، إن رئيس الجمهورية أردوغان يتابع شخصيًا المستجدات على الساحة اليمنية، مضيفًا “ليت الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة، وليت لم تصبح ضرورة لهذا التدخل العسكري”.

وأعرب كالن – في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالقصر الجمهوري – عن أمل تركيا في أن يجلس الأطراف المعنية إلى طاولة التفاوض في أقرب وقت، قائلاً “إن بلاده تتمنى أن تحل المشاكل القائمة عن طريق الحوار”.

وأشار كالن إلى أن المسؤولين السعوديين أبلغوا تركيا مساء أمس الأربعاء بالمعلومات بشأن العمليات المذكورة، مؤكدًا عدم حصول أي تغيير على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية أردوغان إلى إيران الشهر المقبل، مضيفًا أن “إيران جارة مهمة بالنسبة لنا، وينبغي على جميع دول المنطقة التحرك من منطلق المسؤولية”.

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