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«تعليم السويس» يواصل إنهاء إجراءت التعيين للفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم

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«تعليم السويس» يواصل إنهاء إجراءت التعيين للفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم «تعليم السويس» يواصل إنهاء إجراءت التعيين للفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم

تعليم السويس

قال أيمن سمير، المسؤول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية واصلت لليوم الثاني أعمال لجنتى قبول مسوغات التعيين و التظلمات فى مسابقة 30 ألف معلم و أخصائي مساعد بمقرهما الكائن بمدرسة السويس الثانوية بنات حيث تقدم اليوم الخميس الناجحون الأساسيون فى المسابقة حسب ترتيب الوزارة فى تخصصات رياضيات و اللغات الألمانية و الاسبانية و الإيطالية و الفرنسية على أن تستكمل اللجنة باقى تخصصات التعليم العام يوم الأحد القادم 29 / 3 و تختتم أعمالها يوم الاثنين 30 / 3 بقبول مسوغات تعيين تخصصات التعليم الفنى.

واضاف سمير – فى تصريحات خاصة – أن اللجنة كانت قد بدأت أعمالها أمس الأربعاء فى تلقى مسوغات تعيين تخصصات اللغة العربية و الدراسات الاجتماعية و العلوم و اللغة الانجليزية فيما تزامن معها فى الوقت نفسه بدء أعمال لجنة التظلمات المتخصصة لتلقى و بحث كافة التظلمات المقدمة من قبل المتسابقين الناجحين الواردة أسماؤهم فى الترتيب الأساسي للنتائج.

و أكد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أنه بخصوص التظلمات قد أعطى تعليماته بإجراء مراجعة دقيقة لكافة التظلمات و بحثها بعناية فائقة لضمان حق كل متسابق فيما وجه الشكر إلى أعضاء اللجنتين : المسوغات و التظلمات لتحملهما أعباء المسابقتين بنجاح رغم الأعداد الكبيرة المترددة يومياً على مقر اللجنة.

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