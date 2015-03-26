بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج‎

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج واللواء إبراهيم صابر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، مراسم جلسة الصلح التى تمت اليوم بين عائلتي آل حسن وآل مليط بقلفاو مركز سوهاج وذلك بحضور المستشار ابو المجد احمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة والشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الديني للمحافظة والدكتور القس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج وعدد من قيادات الامن والقيادات التنفيذية وكبار العائلات بمركز وقري المحافظة.

وقد توجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الامن وكل من ساهم في اتمام هذا الصلح مشيرا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودي مبينا أهمية العفو والصفح عند المقدرة ومؤكدا ان جلسات الصلح التى تتم من أهم عوامل الامن والاستقرار التي نسعى اليها من اجل التنمية .

ومن جانبه اكد المستشار ابو المجد احمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة بان اللجنة انجزت العديد من المصالحات في بسوهاج في الفترة الأخيرة ، موجها شكره للعائلتين و محافظ الإقليم و اللواء مدير أمن سوهاج وجميع الحضور من كبار العائلات والعمد والمشايخ .

وقام أحد أفراد عائلة آل حسن أولاد أبو الغيط بتقديم القودة لعائلة آل أبو مليط وسط فرحة غامره ومباركه من المحافظ و مدير الامن ورجال الدين الاسلامي والمسيحي و الأهالي وكبار العائلات والعمد والمشايخ .