وزيرا التطوير الحضاري والتموين يزوران بورسعيد لتطبيق منظومة تدوير المواد الصلبة

جمال نوفل

استقبلت مدينة بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتورة ليلي اسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات والدكتور خالد جنفي، وزير التموين، في مؤتمر صحفي ضمن برنامج تدوير المواد الصلبة لجمعية شباب رجال الأعمال ببورسعيد .بحضور اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد .

و قالت اسكندر إن بورسعيد من المحافظات التي تم الانتهاء من بعض العشوائيات بها مثل منطقة زرزارة، مضيفة أنه جاري الانتهاء من منطقة القابوطي وعزبة أبو عوف.

وصرحت خلال لقائها ووزير التموين، اليوم، بمحافظ بورسعيد و جمعية شباب الأعمال أن الوزارة تهتم ببورسعيد باعتبارها من اولي المحافظات التي يتم فيها تطبيق اي منظومة و سوف يتم الاهتمام بملف عزبة ابو عوف على أن يتم نقل سكانها إلى وحدات سكنية، واستغلال المساحة هناك الاستغلال و تفس الامر بالنسبة لمنطقة القابوطي .

و أضافت الوزيرة أن “بور سعيد تعد المحافظة الأولى التي تدمج “نباشى القمامة” في شركات للنظافة،وأن بور سعيد الوحيدة التي بها 17 شركة نظافة، وأول من قام بتدوير المخلفات الصلبة وفصل القمامة من المنبع”و طالبت ان يتم الاهتمام بالاسرة عن طريق وضع القمامة في كيسين ميس للمواد الصلبة مثل علب الكانز و البلاستيك و الزجاج و كيس لبقاقي الاقمامة حتي يتم الاستفادة منها و نهتم بالنطافة بدلا من القاءها بالشارع و تكوين شباب صغير يقوم بأخد هذه القمامة و تدويرها و بيعها للحكومة مرة اخري لاننتاج طاقة و أسمدة و هو ما يعود بالنفع علي الجميع .

وكشفت الوزيرة المنبع، ويحصل المواطن على نقاط من خلال جامعي القمامة من المساكن وتضاف هذه النقاط على البطاقة التموينية يصرف بها سلعًا تموينية.

فيما قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إن “منظومة تدوير القمامة التي بدأت ببور سعيد، من الممكن أن تقود إلى مصنع كبير لتدوير القمامة يعمل به مئات من شباب المدينة ويدر دخلًا كبيرًا على العاملين و تدور عجلة الانتاج و تشغيل عدد كبير من العاطلين بحيث تكون دائرة تدور كل من الاسرة و المواطن و الشاب ان يحقق عائدا و نحافظ علي نظافة المدينة و المجتمع , اضاف ان منظومة الخبز وفرت 500 مليون جنيه شهريا كانت تذهب سدي من تسريب الدقيق و اصبح المواطن يحصل علي سلع مجانية و بتطبيق منظومة البييو ديزل سيتم اضافة نقاط للاسرة التي تحتفظ بالزيت المطبوخ لاخراج طاقة منه وأسمدة .