وزارة الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين مؤتمر القمة العربية

أعلن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، عن خطة الوزارة لتأمين مؤتمر القمة العربية السادس والعشرون والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال يومى 28 و 29 مارس، مشيراً إلى أنه تم تفعيل الخطة ابتداءاً من يوم الإثنين الماضى والتى يستمر العمل بها حتى الإنتهاء من فعاليات المؤتمر، مؤكداً على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة ورفع درجة الإستعداد بالحجر الصحي بمطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ الدولي لتقديم الرعاية الصحية لضيوف مصر منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح عدوى أنه تم الدفع بـ 31 سيارة إسعاف موزعة على مقر إنعقاد المؤتمر ، ومقرات إقامة الوفود، و مقر هيئة الإسعاف بشرم الشيخ، كما تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للوزارة على طول خط ” القاهرة – السويس ” والتى تشمل مستشفيات الإخلاء الطبى الثاني وتضم مستشفيات ( البنك الأهلى ، القاهرة الجديدة ، السلام التخصصى ،المركز الطبى العالمى ، الشروق المركزى ، الشروق العام ، السويس للتأمين الصحى) ، ومستشفيات الإخلاء الطبى الأول لطريق السويس شرم الشيخ و تضم مستشفيات ( رأس سدر المركزى العام ، دهب المركزى ، الطور العام . شرم الشيخ الدولى ) .

وأشارت الوزارة – فى بيان لها اليوم الخميس – إلى أنه تم تجهيز المستشفيات لتأمين المؤتمر و إتمام إجراءات الصيانة الدورية للأجهزة التشخيصية المختلفة والتأكد من توافر تجهيزات العمليات والعناية المركزة والطوارئ و زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ والعناية المركزة ،كما تم زيادة مخزون الأدوية وأكياس الدم ومشتقاته و التنسيق مع المركز الإقليمى لبنوك الدم لتوفير رصيد كافى من جميع الفصائل ، وكذلك التأكد من صلاحية وعمل الأجهزة اللاسلكية داخل المحافظة .

وأضافت الوزارة أنه تم تجهيز عيادة طبية ملحق بها وحدة عناية مركزة فى مقر قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ، فيما تم الإستعانة بإستشاريين من أساتذة الجامعات و المستشفيات التعليمية فى التخصصات المختلفة ، وتم التسيق مع هيئة البحث والإنقاذ للإخلاء الجوى بالطائرات المجهزة عند الضرورة .