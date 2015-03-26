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بالفيديو.. الرئيس التونسى يلتقي ماجدة الرومى بقصر قرطاج وتعلن دعمها ضد الإرهاب

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الرئيس التونسى يلتقى ماجدة الرومى

الرئيس التونسى يلتقى ماجدة الرومى

التقى الرئيس التونسى، الباجى قائد السيسى، صباح اليوم الخميس، بالفنانة اللبنانية ماجدة الرومى بوصفها سفيرة السلام لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بقصر قرطاج الرئاسي.

وقد عبرت الفنانة اللبنانية لرئيس الجمهورية، عن وقوفها مع تونس ضد الإرهاب.

كانت تونس قد تعرضت، منذ أيام، لهجوم إرهابي على متحف باردو الشهير فى العاصمة تونس أسفر عن مقتل 23 على الأقل معظمهم من السياح فضلاً عن إصابة العشرات، وهو الهجوم الذى تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي فى تسجيل نشره على أحد المواقع الجهادية التابعة للتنظيم، حيث وصف الهجوم بـ “الغزوة المباركة” متوعداً بمزيد من الهجمات.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للرئيس التونسي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الخميس، زيارة ماجدة الرومي لتونس ولقائها بالسبسي، حيث أكدت الفنانة اللبنانية أنها جاءت إلى تونس للتعبير عن وقوفها إلى جانب التونسيين في مواجهة الارهاب، وخلال اللقاء صرحت ماجدة الرومي بأنها متضامنة مع كل التونسيين في مواجهة الإرهاب، مضيفة أنها اليوم واقفة مع الشرفاء في تونس وفي كل العالم، تونس الكرامة وتونس الحق، وتونس السيادة بشعبها وقيادتها، مؤكدة أنها تتمني أن تصل هذه الرسالة إلى كل الناس وكل العالم العربي.

ماجدة الرومى

ماجدة الرومى تلقى كلمة خلال لقائها بالرئيس التونسي

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