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التشكيل - صلاح ومتعب يقودان هجوم مصر أمام غينيا الاستوائية

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التشكيل - صلاح ومتعب يقودان هجوم مصر أمام غينيا الاستوائية التشكيل - صلاح ومتعب يقودان هجوم مصر أمام غينيا الاستوائية

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب عن تشكيلة الفراعنة التي تستعد لمواجهة غينيا الاستوائية يوم الخميس وديا في ملعب بتروسبورت.

المباراة تعد هي أولى تجارب المدرب الأرجنتيني بعد تعاقده مع الاتحاد المصري على تدريب الفراعنة خلفا لشوقي غريب.

وجاء شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع حازم إمام، أحمد حجازي، رامي ربيعة، وحسين السيد.

أما في خط الوسط فجاء إبراهيم صلاح يسانده محمد النني، وعلى الرواق الأيمن أحمد المحمدي، والرواق الأيسر محمود حسن "تريزيجيه".

وفي الهجوم لجأ كوبر لخبرة عماد متعب، مع محمد صلاح.

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