حفني يسجل .. والزمالك يطمئن على المصابين بثلاثية في الشمس

سجل أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك هدفا في شباك الشمس بعد مشاركته في اللقاء الودي عقب خروجه من معسكر منتخب مصر للإصابة، في فوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

ولعب حفني المباراة أساسيا ولمدة 65 دقيقة، ونجح في تسجيل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع وصوب كرة من داخل منطقة الجزاء.

وكان حفني قد خرج من معسكر المنتخب المصري بعد العرض على الجهاز الطبي لمنتخب مصر وتبين إصابته بشد في الخلفية.

افتتح معروف يوسف التسجيل بصناعة من عبد الله سيسيه، وضاعف عمر جابر النتيجة بهدف ثاني من انفراد، صوب الكرة من فوق الحارس.

وشهدت المباراة مشاركة أغلب لاعبي الزمالك، وأبرزهم أحمد عيد عبد الملك العائد من الإصابة، مصطفى فتحي وأحمد سمير ثنائي المنتخب الأوليمبي.

ودفع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بحمادة طلبة ظهير أيسر في بداية المباراة، ثم قام بسحبه لمدة 10 دقائق قبل الدفع به في مركز الظهير الأيمن مرة أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 30 مارس في مستهل عودة الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.