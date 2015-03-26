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حسين السيد ضحية غضب كوبر بسبب رمية تماس

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حسين السيد ضحية غضب كوبر بسبب رمية تماس حسين السيد ضحية غضب كوبر بسبب رمية تماس

أظهر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر غضب شديد على حسين السيد ظهير النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال أحداث الشوط الأول من لقاء مصر وغينيا الاستوائية.

ويخوض المصري أولى مبارياته تحت قيادة كوبر، إذ يستضيف ملعب بتروسبورت لقاء مصر وغينيا الاستوائية.

ونقل مراسل FilGoal.com من مدرجات ملعب المباراة غضب كوبر التي ظهر منذ بداية الشوط.

غضب كوبر ظهر على حسين السيد بعدما نفذ الأخير رمية تماس في اتجاه مرمى شريف إكرامي، قبل أن يغضب كوبر ويطلب عدم إرجاع الكرة إلى الخلف مجددا.

وطوال أحداث الشوط الأول طلب كوبر من لاعبي المنتخب اللعب السريع والتمرير الأرضي في منتصف ملعب غينيا.

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فيديو اليوم السابع

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