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الشناوي: مستحيل أن أهرب من مصر .. أنا ابن المنتخبات

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الشناوي: مستحيل أن أهرب من مصر .. أنا ابن المنتخبات الشناوي: مستحيل أن أهرب من مصر .. أنا ابن المنتخبات

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك أنه لم يهرب من منتخب مصر بعد خروجه مريضا بالغدد الليمفاوية من معسكر الفراعنة قبل مواجهة غينيا الاستوائية وديا يوم الخميس.

وقال الشناوي لمراسل FilGoal.com يوم الخميس: "سأعود للتدريبات بداية من يوم السبت المقبل، وأستعد للتواجد مع الزمالك في مباراة الداخلية يوم الأثنين".

وأضاف "الجهاز الطبي والفني لمنتخب بقيادة أحمد ناجي يعلم حالتي بأنني مريض بالتهاب في الغدد الليمفاوية، ومستحيل أن أكون أدعي الإصابة".

وتابع "أنا ابن المنتخبات المصرية واللعب مع الأول شرف لأي لاعب وكنت أتمنى التواجد".

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فيديو اليوم السابع

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