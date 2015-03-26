"شكراً ماما" رسالة من أطفال مركز راشد لأم الإمارات

دبي – سيدتي نت

بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد للمعاقين، نظم المركز احتفالا خاصا بمناسبة عيد الأم تحت شعار" شكراً ماما"، وهو برنامج سنوي يحتفل به المركز برفقة أطفاله وأمهاتهم، للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للأم المعطاء، التي لا ينضب حنانها مهما أعطت لأبنائها، فهي نبع المحبة وينبوع الحنان، وحضن الأمان.

حضر الحفل الذي قدمته الإعلامية مديحة معارج، إلهام شاهين، سمية الخشاب، فاطمة الجاسم، شمس، المخرجة بتول عرفة، بالإضافة إلى لفيف من سيدات الأعمال، وكبار شخصيات المجتمع، حيث أدى أطفال المركز عروضاً جميلة، وقدموا استعراضاً راقصاً ومميزاً على أنغام أغنية حملت اسم "أم الامارات"، وهي من إنتاج مركز راشد للمعاقين.

وألقت مريم عثمان، مديرة مركز راشد للمعاقين كلمة المركز قالت فيها: الاشتقاقات اللغوية لها دلالات عميقة، ومعانٍ دقيقة، تقول لغتنا الجميلة أن "الأم" مشتقة من "الأمة"، ومن يجهل القراءة والكتابة يقال له "أمّي" لأنه ظل كما ولدته أمه.

ورحبت عثمان بجميع سيدات الأعمال الموجودات في الحفل بأسمائهن، وذكرت نبذة عنهن وعن إنجازاتهن، كما رحبت في ختام كلمتها بالنجمات اللاتي شرفن الحفل بحضورهن ومشاركتهن في هذه الاحتفالية، مؤكدة أن دورهن لا يقل أهمية عن دور الإعلام في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين.

وبعد انتهاء الكلمة قالت مقدمة الحفل: "لا يمكننا أن نحتفل بالأم ونحتفي بها دون أن نلتفت ونقف طويلا أمام عطاءات أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم الشيخ زايد طيب الله ثراه، هي "أم الشيوخ"، "أم الإمارات"، "أم العطاء والجود"، التي فازت بجدارة بجائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية، حيث قام المركز بإنتاج أغنية رائعة وقتذاك مازال صداها يتردد، كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي، ولحنتها شريفة أحمد، وغنتها الفنانة أصالة نصري".

من ثم قدم طلبة مركز راشد فقرة استعراضية راقصة على إيقاع تلك الأغنية، ليقولوا لأم الإمارات: كل عام وأنت بألف ألف خير وأطال الله عمرك.

كما أعربت الفنانة الكويتية شمس، التي تزور المركز لأول مرة، عن رغبتها بتقديم هدية لأطفال المركز والأمهات المكرمات، حيث قدمت بصوتها العذب مقطعاً غنائياً جاء في مطلعه، "عمار يا دار آل نهيان".

وقام الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد للمعاقين، ترافقه مريم عثمان مديرة المركز، بتكريم الرعاة، وسيدات الأعمال والمجتمع المكرمات وهن: الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك، ورجاء القرق، وبدرية الكلداري، وفاطمة بنت إبراهيم حرم المغفور له عبيد الحلو، وتسلمت الجائزة نيابة عنها مشرفة مركز عبيد الحلو، فرع العوير، كما تم تكريم فاطمة موسى، وآمال درويش، حيث تسلمت كريمتها ندى درويش التكريم نيابة عنها، كما كرمت السيدة علا الهزيم التي تسلمت تكريمها إسراء درويش، من ثم كرمت ثريا قمبر العوضي، ليكون ختام الحفل مسكاً مع تكريم الفنانات المشاركات، وتكريم الإعلامية بوسي شلبي، وبعد مغادرة راعي الحفل منصة التكريم، احتفل الحضور بعيد ميلاد بوسي شلبي.