هل عادت منة شلبي إلى خالد يوسف؟

انتشرت على نطاق واسع مؤخراً، أخبار عن عودة الممثلة منه شلبي إلى المخرج خالد يوسف، بعد خطوبتهما التي ل فشلت منذ سنوات، وما ساهم في تأجيج هذه الأخبار تواجدهما معاً في مهرجان الأقصر السينمائي وحرص منه شلبي على التقاط صور "سيلفي" مع خالد.

وفي اتصال لـ"سيدتي نت" معها، قالت والدة منة شلبي الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى إنّ ابنتها تحترم المخرج خالد يوسف جداً وتعتز بصداقته بعيداً عن أي شيء، كما أن هذه الأمور شخصية ولا يجوز تداولها في وسائل الإعلام بهذا الشكل.

يذكر أن خالد يوسف ومنة شلبي سبق وأعلنا خطوبتهما عقب فيلم" ويجا" مباشرة خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية التي جمعت أسرة الفيلم، وكان الخبر مفاجئاً.