عملية جراحية عاجلة للفنان السعودي عادل الصالح

يرقد الفنان عادل الصالح في مستشفى الجدعاني بجدة، حيث رافقته إليها "سيدتي نت" صباح اليوم بعد أن فشل العلاج الدوائي خلال اليومين الماضيين، ومع اشتداد الآلأم لدرجة أنه لم يعد يستطيع الجلوس، قرر تنفيذ نصيحة الطبيب الذي كشف عليه وقرر له عملية جراحية فورية، لكن الفنان طلب منه مهلة يومين لإنجاز أعمال مهمة واستعمال الأدوية المسكّنة. لكنّ آلامه أجبرته على الاستسلام لمشرط الجراح لإزالة "خرّاج" (دمّل) تضخم بشكل غير طبيعي منعته من الجلوس على الكرسي أو النوم على ظهره.

كان الفنان عادل الصالح مشغول خلال الأسبوع الفائت بتلحين قصيدة "خليك هناك" الفائزة بجائزة "سيدتي للشعر الغنائي، وهو كلمات المشاركة في المسابقة الشاعرة إلهام بكر، إلا أنه اضطر أمام حالته الصحية إلى عدم السفر إلى القاهرة لتنفيذ الموسيقى، مكتفيا بإرسالها إلى الاستديو لتوزيعها وتسجيلها..

تجدر الإشارة أنّ الفنان د. عبد الله رشاد وافق على دعم مسابقة "سيدتي للشعر الغنائي من خلال غنائه للقصيدة الفائزة، وتشجيع المواهب من شعراء الأغنية الشباب المشاركة في مثل هذه المسابقة.