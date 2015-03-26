بعد محاولته الانتحار ماذا يفعل كريم الأبنودي مع الراقصة دينا؟

بعد الأزمة النفسية التي عاش فيها الممثل الطفل كريم الأبنودي، الذي سبق وشارك في بطولة فيلم "حلاوة روح" لهيفا وهبي، بسبب استبعاده من مسلسل "كابوس" للفنانة غادة عبد الرازق، يعيش كريم حالة من السعادة هذه الأيام بعد الاتصال الذي تلقّاه من المخرج محمد بكير الذي يوم حالياً بتصوير مسلسل "حواري بوخارست"، حيث أبلغه برغبتها في مشاركته في العمل، وبالفعل وافق كريم وسيبدأ قريباً تصوير مشاهده مع كل من الفنانين أمير كرارة والراقصة دينا ومي سليم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.