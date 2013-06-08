«بشر» يطالب بتفعيل قانون «مقابل تحسين الخدمة» على سكان المناطق الراقية

«القاهرة» تحتفل غداً ببدء عمل 150 سيارة قمامة حديثة مقدمة كمنحة من الحكومة التركية

كتب : ماهر هنداوى: السبت 08-06-2013 11:46

طالب الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تفعيل قانون «مقابل تحسين الخدمة» وفرض رسوم وضرائب جديدة على سكان المناطق الراقية مقابل الخدمة الجيدة والتكاليف التى تتكبدها الأجهزة التنفيذية من ميزانية الدولة لتحسين الخدمات بهذه المناطق.

وقالت مصادر بالوزارة: إن «قانون مقابل تحسين الخدمة» ينص على تحصيل رسوم مالية من سكان الأحياء الراقية بجميع المحافظات، خاصة الاهتمام بنظافة الشوارع وتشجيرها وغرس أشجار الزينة على جوانب الطرق بها وإنشاء الحدائق، على أن يُسدَّد هذا المقابل عند شروع سكان هذه الأحياء فى استخراج أى أوراق رسمية أو تصاريح أو تراخيص من الحى، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم القمامة التى تتفاوت قيمتها من منطقة إلى أخرى حسب تصنيف الحى.

كان «بشر» قد فتح هذا الملف أثناء افتتاحه محور طه حسين أمس الأول بحى النزهة، وطالب الوزيرُ الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، بضرورة تفعيل قانون «مقابل تحسين الخدمة» لسكان المناطق الراقية فى أسرع وقت من أجل زيادة ميزانية المحافظة، ما يساعدها ويسهم فى الإنفاق على المشروعات الجديدة.

من جهة أخرى، يشهد «بشر» الاحتفالية التى تنظمها محافظة القاهرة بميدان عابدين غداً بمناسبة بدء عمل 150 سيارة قمامة حديثة مقدمة كمنحة من الحكومة التركية إلى مصر بحضور السفير التركى ووزيرى البيئة والتنمية، التركى والمصرى، ومحافظى القاهرة والجيزة.

وقال «بشر»، فى تصريحات صحفية أمس: «إن المنحة التركية تشمل توريد 150 سيارة نظافة حديثة ومتطورة لجمع القمامة منها 100 لمحافظة القاهرة و30 للجيزة تعمل فى المنطقتين الجنوبيتين بالمحافظتين، إضافة إلى 20 للإسكندرية تعمل بإحدى المناطق الرئيسية التى تحددها المحافظة»، لافتاً إلى الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتراخيص للعربات لتبدأ العمل الفعلى لها بمعرفة هيئات النظافة، وتم تدريب السائقين الفنيين على هذه السيارات بالتنسيق مع الجانب التركى».