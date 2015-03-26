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بالفيديو: نجوى كرم تخرج من مطار الكويت بحماية الشرطة

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بالفيديو: نجوى كرم تخرج من مطار الكويت بحماية الشرطة بالفيديو: نجوى كرم تخرج من مطار الكويت بحماية الشرطة

الخميس 26-03-2015 18:55

الكويت – سيدتي نت

النجومية دون تواضع وحب الجمهور لاتعني شيئاً، وقد برهنت النجمة نجوى كرم كعادتها تلك المقولة على أرض الواقع عندما تجاوبت مع جمهورها الكثيف والذي كان ينتظرها في مطار الكويت الدولي مساء أمس انتظاراً لشمس الأغنية،
لمشاركتها الليلة في الحفلة قبل الأخيرة من حفلات "فبراير الكويت" مع رابح صقر وإبراهيم الحكمي وإسماعيل مبارك ، نجوى كرم التي تسببت بازدحام شديد في المطار استدعى تدخل رجال الأمن والشرطة إثر تهافت معجبيها من مختلف الجنسيات للسلام عليها والتقاط الصور معها بخاصة " السيلفي".
أكدت نجوى لــ "سيدتي نت" أنها سعيدة جداً لمشاركتها في المهرجان مرة أخرى مع الجمهور الكويتي بقولها " إن مهمتي في كل مرة أشارك بها أن أقدم تحية من لبنان إلى الكويت. وهذه المرة ستكون أغنية جديدة بعنوان " كويتي عربي هنيالك " بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة ولن تكون تلك المشاركة الأخيرة في حفلات مهرجانات الكويت ".
وكان لافتاً أن نجوى كرم لبّت جميع طلبات ورغبات جمهورها بالتصوير معها لدرجة أنها أوقفت السيارة واحتضنت طفلاً صغيراً للتصوير معه بناء على رغبة والده.

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سيدتي

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