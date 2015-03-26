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رابح صقر يرفض الرد على محمد عبده

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رابح صقر يرفض الرد على محمد عبده رابح صقر يرفض الرد على محمد عبده

الخميس 26-03-2015 19:52

الكويت – سيدتي نت

رفض نجم الأغنية رابح صقر الردّ على تصريحات "فنان العرب" محمد عبده عن الأفكار الغريبة التي تضمنها ألبوم رابح صقر " أوجه المعنى" بــ 38 أغنية وأن "الدويتو" الذي جمعه بالألبوم بعنوان "قدر شعور" من كلمات ساري لم يكن يعلم أنها ستطرح بألبوم صقر. وهذا "الدويتو" تمّ تسجيله حبياً بناء على رغبة الشاعر .
رابح صقر الذي وصل أمس إلى الكويت للمشاركة الليلة في الحفل قبل الأخير من "فبراير الكويت " بمشاركة نجوى كرم واسماعيل مبارك وإبراهيم الحكمي، رفض التعليق أُثناء سؤال "سيدتي نت" عن ردّه على تصريحات عبده التي استفزّت جمهور رابح صقر في وسائل التواصل الاجتماعي بخاصة عندما قال عبده إن الاغنية الواحدة من أغنياتي مقارنة برابح صقر تساوي 10 أغان.
وبعد إلحاح شديد من "سيدتي نت" أكد رابح صقر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي وغنائه لمجموعة من أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخراً ، فضلاَ عن الأغاني التي يعشقها الجمهور الكويتي. وتفرغ بعدها لإلتقاط صور "سيلفي" مع جمهوره في مطار الكويت.
وقام أكثر من معجب بطلب أغاني من رابح ليقدمها الليلة على المسرح في الحفل الذي ستكون وصلته الأخيرة بعد نجوى كرم ومن تلك الأغاني، " أنت مؤلم أنت جاني " شاب الشعرياعبيد ".

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سيدتي

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