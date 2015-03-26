«التعليم»: إحالة من قام بتسجيل بيانات خاطئة متعمدًا بمسابقة المعلمين للنيابة‎

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن ترتيب أسماء الحاصلين على وظائف مسابقة الـ30 ألف معلم، هو ترتيب أوّلى، وأنه ستتم مراجعة كل من وقع عليهم الاختيار للتأكد من أن الأوراق سليمة.

وأشار الرافعى إلى أن المتقدمين هم من كتبوا بياناتهم بأنفسهم، وأن هناك من أخطأ فى ترتيب بياناته، وأن المسابقة تمت بمنتهى الحيادية والشفافية، مؤكداً انه سيتم إحالة من قام بإدخال بياناته بشكل خاطئ متعمداً وإدراج درجته العلمية غير الحقيقية للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التزوير.

وأضاف الرافعى خلال مؤتمر صحفى بالوزارة، “أن البعض تحدث عن وجود تزوير، وأقول له آسف.. عليك أن تتقدم بمستندات كدليل على كلامك”، مشددا على أنه لا توجد أى شبهة فساد فى المسابقة.

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