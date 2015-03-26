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محافظ السويس يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعامي 2014 – 2015

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محافظ السويس يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعامي 2014 – 2015 محافظ السويس يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لعامي 2014 – 2015

محافظ السويس

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس، عصر اليوم، اجتماعا بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات 2014-2015.

في بداية الاجتماع وقف المحافظ والحضور دقيقة حداد على روح شهيد الواجب المقدم محمد عبد الرءوف سويلم رئيس مباحث قسم الجناين في الحادث الارهابي، وروح الطالب يوسف موسي مصطفي بمدرسة الصناعات الميكانيكية الذي توفي نتيجة صعق كهرباء .

وكلف العربي السروي رؤساء الاحياء بضرورة المتابعة الميدانية للشوارع، وإصلاح وغلق أي علب كهرباء بالأعمدة والمحولات مؤكدا عليهم بالمرور الدوري علي الشوارع والمدارس والمصالح الحكومية للتاكد من ذلك ، كذلك سرعة استكمال عمل أرصفة الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها والعمل على تحسين البيئة من خلال تجميل الشوارع وتشجيرها.

وأعطى المحافظ تعليماته لرؤساء الاحياء ومديري التخطيط والمتابعة بتوجيه خطة 2015-2016 لتجميل شوارع السويس.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2014-2015 في موعدها المحدد مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين في تنفيذها بالاحياء، حضر الاجتماع رؤساء الأحياء ومديري التخطيط والمتابعة بالمحافظة والاحياء .

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