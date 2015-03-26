بالصور..المجلس القومى للمرأة بالسويس يكرم 30 أم مثالية بالمحافظة

كرم المجلس القومى للمرأة فرع السويس اليوم الخميس 30 ام مثالية على مستوي المحافظة ،فى احتفالية نظمها المجلس بمقر المجلس بحضور المهندسة فوزية عبد الله ، مقرر المجلس بالسويس والدكتور محمد سلامية نقيب الأطباء .

قالت فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى بالسويس، دور المرأة المصرية بوعيها الفطري بقضايا وطنها و خاصة خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو ،والإستحقاقين الأول والثاني من خارطة الطريق ،مما ينعكس على تنشئتها لجيل جديد محب للوطن وحمايته وإستمرارها الدؤوب في تحمل مسئوليات بيتها ووطنها.

اضافت خلال اللقاء عدة محاور ،منها تمكين المرأة إقتصادياً ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة وطرق الدعم الفني والإداري للمشروعات الصغيرة للمرأة من خلال قروض الصندوق الإجتماعي للتنمية ،و ذلك لمواجهة الفقر والبطالة وإتساع الفوارق الإقتصادية بين فئات الشعب.

وفى نهاية اللقاء كرمت مقرر المجلس القومى للمرأة هدايا وشهادات تقدير إلى 30 ام مثالية من العاملين بالخدمات والمديريات والعمل العام .