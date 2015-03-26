مدير أمن السويس : المقدم محمد سويلم قال لي منذ يومين «نفسي أموت شهيد يا فندم»

قال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أنه التقي الشهيد المقدم محمد سويلم رئيس مباحث الجناين منذ يومان أثناء مروره على اقسام الشرطة فجرا، وكان رئيس مباحث الجناين قد عاد من حملة امنية ضبطت عدد من المتهمين الخارجين عن القانون.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة، أنه يتذكر المشهد وفى عينيه لمعه من دمعه يحاول حبسها، فيقول ” صافحني.. فشددت علي يديه.. وداعبته شد حيلك الجناين دايرة كبيرة ومحتاجه مجهود كتيير

فرد الشهيد ” انا فداء للوطن.. انا نفسي اموت شهيد يا فندم ” ،وقد صدق وعده مع الله ولم يمر يومين حتي استجاب الله له.