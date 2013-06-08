وفاة رئيس نادي هيئة قضايا الدولة.. والعزاء غدا

كتب : مي رضا منذ 36 دقيقة

توفى اليوم، المستشار محمد محمود طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري الهيئة، عن عمر يناهز 64 عاماً.

ونعى مجلس إدارة النادى ومستشارو هيئة قضايا الدولة ببالغ الحزن والأسى الفقيد. وقال المستشار أحمد مسعود، المتحدث باسم النادى لـ "الوطن" إن العزاء غدا، عقب صلاة المغرب، في القاعة الكبرى بالنادى في شارع أبوالفدا بالزمالك.

وتقدم مسعود بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعيا له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، مؤكدا أن طه كان رمزا من رموز الدولة والقضاء المصري.