خبراء يطالبون بتوقيع العقوبة على من يسخر من «البدناء»

طالب خبراء بريطانيون بأن يتم التعامل مع السخرية من الأشخاص البدناء بشكل جدي مثلما يتم التعامل مع العنصرية أو التمييز على أساس الجنس.

وقالت خبيرة البدانة الدكتورة سارة جاكسون إنه يتعين على القانون أن يحمي ضد التمييز على أساس الوزن على نفس النحو الذي يحظر فيه التمييز بين الأشخاص بناء على السن أو الجنس أو العرق.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدكتورة جاكسون أدلت بهذا التصريح بعدما أجرت دراستين بشأن التأثيرات الجسدية والنفسية للتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وكشفت دراستها الأخيرة، التي شملت أكثر من 5000 بريطاني من البالغين، أن هؤلاء الذين يدفعهم البعض للشعور بالخجل من أحجامهم يعانون من مزيد من أعراض الاكتئاب.

ومن بين أمثلة التمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن التعامل معهم بقلة احترام وإطلاق النكات عليهم وتلقي خدمات أقل في المحال والمطاعم والمستشفيات والجراحات الطبية وتهديدهم والتعامل معهم على أنهم أغبياء.

من جانبها، طالبت الباحثة جين واردل، الأطباء بوقف تحميل البدناء اللوم وجعلهم يخجلون بشأن أوزانهم وتوفير الدعم والعلاج الملائم لهم حيثما كان مناسبا.

أ ش أ