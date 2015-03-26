مصرع 91 من الحوثيين وإصابة العشرات فى القصف الجوى على اليمن

سقط نحو 91 قتيلا وأصيب العشرات من عناصر جماعة الحوثي والموالين لها خلال تقدمهم نحو محافظات جنوب اليمن من بينها عدن في محاولة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وتهاجم قوات جماعة الحوثي المدججة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة محافظات اليمن الجنوبي من عدة محاور منها محور البيضاء وشبوة وأبين والضالع ولحج والشريط الساحلي بين المخاء وعدن.

وبلغت حصيلة القتلى في محور البيضاء شبوة 45 قتيلا بينهم 34 من جماعة الحوثيين، بينما قتل 11 من رجال القبائل بينهم مسؤول محلي.

أما في مدينة الحوطة عاصمة لحج فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ الصباح إلى 16 قتيلا من جماعة الحوثيين و7 من اللجان الشعبية الجنوبية، بينما وصل عدد قتلى الحوثيين على جبهة مدينة الضالع إلى 21 قتيل و4 من مسلحي الحراك الجنوبي المطالَب بالانفصال.

وفي محور مدينة لودر ومكيراس حصدت المواجهات هناك 18 قتيلا في صفوف الحوثيين، بينما قتل اثنان من مسلحي اللجان الشعبية.

أما في مدينة عدن فقد بلغ عدد قتلى الحوثيين 12 قتيلا، بينما قتل 8 أشخاص في صفوف اللجان الشعبية المناوئة لهم.

وذكر مصدر طبي في مستشفى أطباء بلا حدود في عدن أن المستشفى استقبل 100 جريح على الأقل من أطراف عدة.

ودعا سكان محليون في جبهات القتال دول الخليج إلى القيام بدورها في معالجة الجرحى كون المرافق الصحية في تلك المدن غير قادرة على استيعاب حالات الجرحى.