تأجيل محاكمة «مرسى» بالتخابر مع قطر لجلسة 31 مارس لاستكمال مشاهدة الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلي جلسة 31 مارس الجاري لاستكمال مشاهدة الاحراز وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كلا من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة ومحمد هشام وكيل النيابه بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏