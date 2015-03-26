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الرئيس اليمني يغادر عدن للمشاركة فى قمة شرم الشيخ بحماية سعودية

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الرئيس اليمني يغادر عدن للمشاركة فى قمة شرم الشيخ بحماية سعودية الرئيس اليمني يغادر عدن للمشاركة فى قمة شرم الشيخ بحماية سعودية

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي

أفادت فضائية «العربية»، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس اليمني غادر محافظة عدن للمشاركة فى القمة العربية فى شرم الشيخ بمصر وذلك بحماية سعودية.

وأضافت فضائية «العربية»، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس اليمني سيعود مرة آخرى إلى عدن بعد المشاركة فى قمة شرم الشيخ لإدارة الدولة بقوة وحزم.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه ببدء عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن عند الساعة 12 ليلاً بتوقيت الرياض، وأعلنت عملية “عاصفة الحزم” أن أجواء اليمن منطقة محظورة، ويشارك في العملية 10 دول، من بينها دول الخليج، كما تشارك بطائرات وسفن حربية في “عاصفة الحزم”، وسط تأييد دولى لهذه العملية العسكرية.

 

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