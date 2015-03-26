ضبط 50 إخوانيًا متهمًا بإثارة الشغب واقتحام الأقسام

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 50 من شخص من المنتمين لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام الشرطة والسجون.

وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والذي يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 12 عنصر من أعضائها على مستوى بعض محافظات الجمهورية (القاهرة “1″ – الجيزة “3″- الإسكندرية “2″ – الشرقية “3″ – الفيوم “2″ – أسيوط “1″ ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.