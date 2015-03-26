فرنسا تعليقًا على «عاصفة الحزم» باليمن: جاءت بناء على طلب السلطات الشرعية

قالت فرنسا، الخميس، تعليقا على عملية «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن، إنها جاءت «بناء على طلب السلطات الشرعية في اليمن».

وأضافت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن «العمليات التي نفذت، ليلة الأربعاء، في اليمن تأتي بناء على طلب من السلطات الشرعية».

وأشارت إلى أن باريس تقف في مواجهة ذلك «إلى جانب شركائها في المنطقة من أجل إعادة الاستقرار والوحدة إلى اليمن».

وجددت الخارجية الفرنسية دعمها شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ودانت بـ«حزم كل ما تقوم به جماعة الحوثيين من زعزعة في البلاد»، داعية من يدعمهم إلى «التخلي عن ذلك مباشرة والعودة إلى الحل السياسي».