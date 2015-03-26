​بالصور … محافظ قنا يكرم الأم المثالية فى محو الأمية

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بتكريم الأم المثالية في محو الأمية.

السيده وهى نادية شمروخ مهران والمدرسة المثالية سحر الدكتور جمعه والتي قامت بمحو أمية العديد من السيدات بعد أن حصلت علي شهادة محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقد حضر التكريم الأستاذ الحسيني عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة بقنا .

وأشاد محافظ قنا بالدور الذي تقوم به الهيئة في المساهمه في محو أمية العديد من سيدات المحافظه والفتيات المتسربات من التعليم خاصة بالقرى والنجوع التى أثّرت بشكل كبير فى التعرف على حقوق وواجبات المرأة داخل المجتمع مؤكدا على أنه يجب تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة والتى تضعها بالدرجة الأولى فى إطار ربة البيت ومربية للأطفال فقط مع ضرورة حصول المرأة على جميع حقوقها والتمتع بها بما يحقق المساواة بين أفراد المجتمع وذلك عن طريق تكوين جسر بين المواطنين والجهات التنفيذية لتقديمها للمجتمع والمشاركة فى بناء بلدها .

كما كرم الهجان كل من زينب صبري نوبي مدرسة متحررة من الأميه بمركز نقاده ونعمه محمد عبدالباسط مدرسة متحررة بمركز دشنا والسيده / رضا السيد ابراهيم مثقفة بيئية بمركز دشنا ذلك نظرا لمجهوداتهم في محو أمية العديد من سيدات وفتيات مراكز وقري المحافظة .​