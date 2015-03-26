أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ الأقصر يقود حملة تموينية فى القرى لتفقد مستودعات البوتجاز

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يقود حملة تموينية فى القرى لتفقد مستودعات البوتجاز بالصور.. محافظ الأقصر يقود حملة تموينية فى القرى لتفقد مستودعات البوتجاز

جانب من الحملة

قامت محافظة الأقصر بحملة تموينية موسعة بقيادة محمد بدر محافظ الاقصر وبمشاركة كافة رؤساء المدن والقرى ومفتشى والمسئولين بمباحث التموين حيث خرجت الحملة فى توقيت واحد فى كافة المراكز والقرى للتفتيش على مستودعات البوتجاز والاطمئنان على توافر انابيب البوتجاز وعدم المتاجرة بها بالسوق السوداء وعلى الطرق للتفتيش على سيارات المحملة بانابيب البوتجاز لضبط الانابيب المهربة وبدا المحافظ جولته بتفقد مصنع البوتجاز بمدينة الطود، وذلك فى إطار المتابعة لسير العمل والتاكد من وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه أكد محافظ الاقصر ان المهندس ابراهيم محلب يقوم بمتابعة الحملة بشكل مستمر حيث تم تشكيل غرفة عمليات بمحافظة الاقصر تقوم بمتابعة الحملات المختلفة التى خرجت فى نفس التوقيت لشمل مراكز ومدن الاقصر المختلفة (الاقصر -القرنة -الزينية -البيياضية -أرمنت-إسنا -الطود) مشيرا الى انه تم الاعداد للحملة بشكل مفاجىء ،
> وقام اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة بتجهيزها فى اقل من نصف ساعة فى كافة المدن والقرى فى نفس التوقيت ،

واكد بدر ان هذه الحملات ستكون مستمرة وليست لليوم فقط وانها ستشمل حملات على المخابز وعلى الاسواق لضبط الاسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة