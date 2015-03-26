بالصور.. محافظ الأقصر يقود حملة تموينية فى القرى لتفقد مستودعات البوتجاز

قامت محافظة الأقصر بحملة تموينية موسعة بقيادة محمد بدر محافظ الاقصر وبمشاركة كافة رؤساء المدن والقرى ومفتشى التموين والمسئولين بمباحث التموين حيث خرجت الحملة فى توقيت واحد فى كافة المراكز والقرى للتفتيش على مستودعات البوتجاز والاطمئنان على توافر انابيب البوتجاز وعدم المتاجرة بها بالسوق السوداء وعلى الطرق للتفتيش على سيارات المحملة بانابيب البوتجاز لضبط الانابيب المهربة وبدا المحافظ جولته بتفقد مصنع البوتجاز بمدينة الطود، وذلك فى إطار المتابعة لسير العمل والتاكد من وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه أكد محافظ الاقصر ان المهندس ابراهيم محلب يقوم بمتابعة الحملة بشكل مستمر حيث تم تشكيل غرفة عمليات بمحافظة الاقصر تقوم بمتابعة الحملات المختلفة التى خرجت فى نفس التوقيت لشمل مراكز ومدن الاقصر المختلفة (الاقصر -القرنة -الزينية -البيياضية -أرمنت-إسنا -الطود) مشيرا الى انه تم الاعداد للحملة بشكل مفاجىء ،

> وقام اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة بتجهيزها فى اقل من نصف ساعة فى كافة المدن والقرى فى نفس التوقيت ،

واكد بدر ان هذه الحملات ستكون مستمرة وليست لليوم فقط وانها ستشمل حملات على المخابز وعلى الاسواق لضبط الاسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .