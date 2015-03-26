«تحالف شرعية اليمن» تعقد اجتماعًا خاصًا على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية

عقد وزراء خارجية دول التحالف للدفاع عن الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى لمؤتمر القمة العربية، ونقل وزير الخارجية اليمنى خلال الاجتماع شكر وتقدير الرئيس اليمنى عبد الربه منصور هادى لدول التحالف لاستجابتها السريعة لدعوته للتدخل العسكرى لانقاذ اليمن من براثن الانقلاب الحوثي على الشرعية والهادف الى زعزعة اليمن واستقراراه.

وأشار وزير الخارجية اليمنى خلال الاجتماع إلى أن التحرك العسكري الفورى حظى بترحيب شعبى واسع وكبيرفى اليمن واعاد الثقة الى نفوس اليمنيين والعرب فى العمل العربى المشترك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الحملة العسكرية القائمة من كافة جوانبها مع تاكيد جميع دول التحالف للدفاع عن الشرعية على الحرص على استقلال اليمن وسيادته والحفاظ على وحدته الوطنية وسلامته الاقليمية وهويته العربية.

كما رحب الاجتماع بردود الفعل الدولية الواسعة الداعمة للتحالف للدفاع عن الشرعية فى اليمن.

وشارك فى الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى والمملكة الاردنية الهاشمية ومصر واليمن والسودان.