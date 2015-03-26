​​بالصور.. ​محافظ قنا يتفقد موقع انهيار مبنى السينما القديمة ويطمئن على المصابين

انتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، على الفور إلى موقع حادث انهيار مبنى سينما قنا القديمة بميدان الساعة وسط المدينة الذي وقع صباح اليوم وذلك للإطمئنان على عدم وجود أي خسائر في الأرواح ولمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمعالجة الموقف.

وأصدر محافظ قنا تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في عملية الهدم وصرف إعانة عاجلة للمصابين كما وجه المسئولين بسرعة الانتهاء من إزالة المبنى ورفع المخلفات لإعادة فتح الشوارع أمام حركة مرور السيارات .

وأكدت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قنا أن المبنى صادر له قرار إزالة وتصريح هدم إلا ان مالكه لم يقم بإخطار المجلس بموعد تنفيذ الإزالة كما أنه لم يلتزم بتطبيق قواعد ومعايير السلامة أثناء التنفيذ مما أدى إلى سقوط جزء من المبنى على سيارة ميكروباص نتج عنه إصابة 12 شخص من بينهم أم وابنتها وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهم .

كما قام الهجان بزيارة المصابين في الحادث للإطمئنان على حالتهم الصحية موضحا ان جميع الإصابات بسيطة وتم علاجها فيما عدا حالتين متوسطتين هما السيدة زينب صبحي محمد مصابة بعدة كسور وحالتهما مستقرة وسيتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط والسيدة شيماء جمال وتم عمل الأشعة المقطعية لها لتحديد مدى إصابتها ووجه الهجان الأطباء بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم حتى تعافيهم بشكل كامل .