مكياج سندريلا يتحقّق مع مجموعة MAC

شُجاعة ولا يحدها زمن، أشهر أميرات عالم ديزني توحي لمجموعة لونية سحرية وفاتنة محدودة الإصدار لدرجة أنها تحقق جميع أحلامك من القصص الخيالية. محبوبة على مر الأجيال لطيبة قلبها وعزمها الذي يجرؤ على الحلم، سندريلا تتصور ألوان الماكياج التي تكفي لملء عربة اليقطينة.

GLITTER- الغليتر

REFLECTS PEARL بريق أبيض ناعم مع لمعان اللؤلؤ

PIGMENT

EVIL STEPMOTHER خوخي أسود مع لؤلؤ خوخي/

PRETTY IT UP زيتوني مع صبغيات لؤلؤية

STUDIO FIX LASH

BOLDBLACK أسود

BEAUTY POWDER

MYSTERY PRINCESS بيج وردي مع بريق فضي (matte)

BRUSH

217 BLENDING BRUSH

168 LARGE ANGLED CONTOUR

LIGHTLY TAUPED بيج فاتح لامع مع لؤلؤ /

PEARL VARNISH أبيض لامع مع لؤلؤ

FLUIDLINE

LITTLE BLACK BOW رمادي مع لؤلؤ فضي/

MACROVIOLET بنفسجي دخاني غامق مع لؤلؤ أحمر

IRIDESCENT PRESSED POWDER

COUPE D’CHIC دراقي ذهبي فاتح مع بريق ذهبي

LIPSTICK- حمرة الشفاه

FREE AS A BUTTERFLY طبيعي ذهبي شبه شفاف (lustre)

ROYAL BALL وردي ساطع (lustre)

LIPGLASS

HAPPILY EVER AFTER وردي حليبي رائع /

GLASS SLIPPER وردي حليبي فاتح مع إجاصي وردي

EYESHADOW X 6 / STROKE OF MIDNIGHT

PHLOOF! أبيض حليبي (frost) / QUARRY بني خوخي ناعم مطفي (matte) / OMEGA رمادي داكن مطفي (matte) / VAPOUR وردي دراقي مع لؤلؤ أرجواني (velvet) / STROKE OF MIDNIGHT خوخي أسود مع لؤلؤ براق (velvet)

SATIN TAUPE