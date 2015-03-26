مكياج سندريلا يتحقّق مع مجموعة MAC

الخميس 26-03-2015 14:58
شُجاعة ولا يحدها زمن، أشهر أميرات عالم ديزني توحي لمجموعة لونية سحرية وفاتنة محدودة الإصدار لدرجة أنها تحقق جميع أحلامك من القصص الخيالية. محبوبة على مر الأجيال لطيبة قلبها وعزمها الذي يجرؤ على الحلم، سندريلا تتصور ألوان الماكياج التي تكفي لملء عربة اليقطينة.
GLITTER- الغليتر
REFLECTS PEARL بريق أبيض ناعم مع لمعان اللؤلؤ
PIGMENT
EVIL STEPMOTHER خوخي أسود مع لؤلؤ خوخي/
PRETTY IT UP زيتوني مع صبغيات لؤلؤية
STUDIO FIX LASH
BOLDBLACK أسود
BEAUTY POWDER
MYSTERY PRINCESS بيج وردي مع بريق فضي (matte)
BRUSH
217 BLENDING BRUSH
168 LARGE ANGLED CONTOUR
LIGHTLY TAUPED بيج فاتح لامع مع لؤلؤ /
PEARL VARNISH أبيض لامع مع لؤلؤ
FLUIDLINE
LITTLE BLACK BOW رمادي مع لؤلؤ فضي/
MACROVIOLET بنفسجي دخاني غامق مع لؤلؤ أحمر
IRIDESCENT PRESSED POWDER
COUPE D’CHIC دراقي ذهبي فاتح مع بريق ذهبي
LIPSTICK- حمرة الشفاه
FREE AS A BUTTERFLY طبيعي ذهبي شبه شفاف (lustre)
ROYAL BALL وردي ساطع (lustre)
LIPGLASS
HAPPILY EVER AFTER وردي حليبي رائع /
GLASS SLIPPER وردي حليبي فاتح مع إجاصي وردي
EYESHADOW X 6 / STROKE OF MIDNIGHT
PHLOOF! أبيض حليبي (frost) / QUARRY بني خوخي ناعم مطفي (matte) / OMEGA رمادي داكن مطفي (matte) / VAPOUR وردي دراقي مع لؤلؤ أرجواني (velvet) / STROKE OF MIDNIGHT خوخي أسود مع لؤلؤ براق (velvet)
SATIN TAUPE