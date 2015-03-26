رغم صافرات الاستجهان.. بيل يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد

على الرغم من تعرضه لصافرات استهجان وانتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة، إلا أن جاريث بيل لن يرغب في الرحيل عن ريال مدريد ويود البقاء مع الفريق.

بيل يتعرض للعديد من الانتقادات بسبب انخفاض مستواه خلال الموسم الجاري، وكان آخرها بعد أدائه السيئ في الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد الماضي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أشارت إلى أن اللاعب الويلزي لا يرغب في الرحيل عن اللوس بلانكوس والانضمام إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي اللذان يرغبان في ضمه.

وعلى الرغم من قدرة يونايتد وتشيلسي على دفع الشرط الجزائي لبيل مع ريال مدريد البالغ 75 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب نفسه لا ينوي فتح باب المفاوضات مع أي فريق ويرغب في الاستمرار مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا فقط.