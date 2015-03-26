سكرتل يهرب من عقوبة مضاعفة بسبب ' المهرج '

أفلت مارتن سكرتل مدافع ليفربول من عقوبة إيقاف جديدة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد نشره صورة لمهرج ليسخر من قرار إيقافه.

الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف سكرتل ثلاث مباريات بعد تعمده التدخل بدون كرة على حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي.

وفور علمه بقرار الإيقاف نشر مدافع ليفربول صورة مهرج عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يسخر فيها من الاتحاد الإنجليزي.

ولكن أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن الاتحاد الإنجليزي لن يعاقب سكرتل بسبب تلك الصورة، وتم الاكتفاء بقرار إيقافه السابق.

وعلى ذلك لن يشارك سكرتل في مباريات أرسنال، نيوكاسل، وبلاكبيرن في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.