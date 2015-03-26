سيميوني: الحفاظ على الاستقرار أصعب

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، اليوم أن "الاستقرار هو أصعب ما يمكن تحقيقه"، معتبرا أن تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2020 يثبت "ثقة" النادي في المشروع الذي يقوده.

وقال سميوني في مقابلة مصورة لموقع النادي بمناسبة تجديد عقده الثلاثاء الماضي: "أصعب ما في الحياة هو تحقيق الاستقرار، والنادي وثق ويعلق أمله من جديد على الإبقاء على مشروع مستقر".

وأعرب سميوني عن شكره أيضا للاعبين بسبب "إصرارهم والتزامهم وحبهم لنقل العمل الذي نقوم به خارج الملعب إلى داخله"، لكنه أشار إلى أن سقف الآمال سيكون نفسه من الآن وحتى السنوات الخمس القادمة في عقده.

وأشار المدير الفني إلى وصوله إلى أتليتكو في ديسمبر 2011 عندما تم استدعائه "لتحقيق ما تم تحقيقه اليوم بفضل هذا الجهد"، ورهانه بعد هذا الموسم -الذي فاز فيه بالدوري الأوروبي ولكن الفريق لم يكن ضمن المراكز المؤهلة لدوري الابطال- من أجل الحفاظ على لفريق.

وقال: "أتذكر فالكاو الذي كان يصعب الاحتفاظ به في ذلك الوقت، ولاعبين مثل أردا توران، وتشجيع كوكي، والتجديد لتياجو، والاصرار مع ماريو، يبدو من السهل قول إن كل ذلك مضى على ما يرام.

ولكن في ذلك الوقت كان الرهان من النادي على الابقاء على هذه القاعدة من اللاعبين، لم يكن يتوقع أحد أن نكون الثالث. ففزنا بكأس الملك وحصلنا على المركز الثالث، ومع تتابع السنوات، اقتربنا مما نحن عليه الآن".

واعتبر سميوني أن المشاركة لعامين على التوالي في دوري الأبطال والبقاء في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات القادمة بمثابة أمر جوهري في نمو النادي.

وأضاف أن "النادي يحتاج للتأهل لدوري أبطال أوروبا حتى يتمكن من الاستمرار في التنافس رياضيا وبالتالي من أجل التنافس رياضيا يحتاج للتنافس ماليا، وللتنافس ماليا علينا أن نتفهم جميعا أن المركز الثالث يقربنا من هذا الوضع".

وأعرب المدير الفني أيضا عن شكره للجمهور على "الدعم غير المشروط" الذي قدمه له منذ وصوله.