ذكاء اصطناعي ومخلوقات فضائية في الصالات العربية

شاب في مواجهة ذكاء اصطناعي وامرأة تبحث عن الحب في حدائق قصر Versailles ومخلوق فضائي يساعد فتاة لإيجاد والدتها ومليونير يستعين بمحكوم سابق قبل دخوله السجن، هذه هي مواضيع الأفلام الأربعة البارزة التي بدأ عرضها في الصالات العربية وإليكم لمحة عنها.

Ex-Machina

إذا رأيتم الملصق الإعلاني لهذا الفيلم، من البديهي أن يتهيأ للبعض بأن هذا الفيلم عادي أو حتى أقل من عادي ولا يستحق المشاهدة، ولكن نصيحتي لكم أن تبتاعوا تذكرة وتشاهدوا هذا الفيلم لأنه أحد أجمل الأفلام التي تم إطلاقها هذا العام. Ex-Machina يجمع بين الدراما والخيالي العلمي ممزوج بغموض ملفت ومحوره شاب فاز بسفرة الى جزيرة نائية حيث تنتظره مجموعة من النشاطات الفكرية هناك. عند وصوله سيتعرف الى رجل غامض ويكتشف نوعاً جديداً من الروبوتات على شكل امرأة تتمتع بذكاء اصطناعي. وبيبقى السؤال من سيكون الأذكى بينهما إذا تواجها فكرياً؟ Ex-Machina يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر وقطر والعراق ولبنان.

A Little Chaos

فيلم إنكليزي درامي ممكن وصفه بالجيّد من إخراج الممثل Alan Rickman الذي يشارك أيضاً في بطولته الى جانب Kate Winslet و Stanley Tucci. السيّدة Sabine De Barraهي مصممة حدائق غير تقليدية اختارها المهندس الشهير André Le Nôtre لتصميم الحديقة الأبرز في قصر Versailles. إعجابها بهذا الأخير سيدخلها بلاط الملك Louis XIV حيث ستتغيّر عدّة أمور في حياتها التي كان الحزن دوماً مسيطراً عليها. A Little Chaos يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Home

The Boov هم مخلوقات فضائية قرروا أن يجعلوا من كوكب الأرض موطناً لهم، ولهذا الغرض اجتاحوه ووضعوا البشر في مخيّمات. وحدها الفتاة الصغيرة Gratuity 'Tip' Tucci تمكنت من الاختباء وبقيت خارج المخيّمات وأخذت القرار بالبحث عن والدتها بمساعدة المخلوق الفضائي المنبوذ Oh. هذه هي باختصار قصة الفيلم الكرتوني Home الذي يعرض بتقنية الـ 3D وسينال إعجاب الصغار. يذكر أن المغنيتين Rihanna و Jennifer Lopez أعطيا أصواتهما لشخصيتي Tip و Lucy وسجلت كلاهما أغنية خاصة بالفيلم. Home يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر وقطر والعراق ولبنان.

Get Hard

بعد أن قدّم لنا منذ حوالي الشهر الفيلم الكوميدي The Wedding Ringer، يعود الممثل Kevin Hart الى الصالات العربية من خلال فيلم كوميدي أيضاً بعنوان Get Hard يشاركه البطولة فيه Will Ferrell. المليونير James King تم توقيفه مؤخراً وحكم عليه بدخول سجن San Quentin، لكن القاضي أعطاه 30 يوماً لينظّم أموره قبل أن يصبح وراء القضبان. أمام هذا الواقع، يطلب James من Darnell Lewis الذي ادعى أنه محكوم سابق، أن يحضّره نفسياً وجسدياً لدخول السجن. وهذا ستنتج عنه مواقف طريفة وغير متوقعة. Get Hard يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.