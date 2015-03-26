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محافظ المنيا يقرر صرف مرتبات شهر مارس “كاملة” للعمالة المؤقتة

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محافظ المنيا يقرر صرف مرتبات شهر مارس “كاملة” للعمالة المؤقتة محافظ المنيا يقرر صرف مرتبات شهر مارس “كاملة” للعمالة المؤقتة

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، صرف مرتبات العمالة المؤقتة بالمحافظة ، والبالغ عددها 8641 موظفا عن شهر مارس الجاري كاملة من حساب صندوق خدمات المحافظة .

وأكد المحافظ أن قراره يأتي مراعاة لظروف العاملين والالتزامات المادية لديهم ،موضحا أنه جاري التواصل مع وزارة المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات الخاصة بالأشهر السابقة والقادمة.

وأضاف انه لن يضُار أي موظف بالدولة ، ولن توقف أية رواتب للعاملين بها والمحافظة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير كافة التدابير المالية لأجور ومرتبات تلك العمالة عن الشهر الجاري ، حيث تعمل المحافظة على الحفاظ على حقوق أبنائها .

من جانبه أوضح جمال راضي مدير الشؤون المالية بالمحافظة انه سيتم مراجعة إجراءات التدرج للعمالة المؤقتة من عليا- متوسط- بدون من خلال التنظيم والإدارة ليتم اعتمادها ثم تعرض على وزارة المالية

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