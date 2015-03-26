بالصور .. افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

افتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية عشر، ويشارك فيه 60 دار نشر مصرية إضافة إلى مشاركات من دول عربية وأجنبية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور هاني المسيري محافظ الإسكندرية، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث.

يصاحب المعرض العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، تتضمن 75 حدثا ثقافيا ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل ولقاءات إعلامية، يشارك فيها أكثر من 300 مشارك من مصر والعالم العربي.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجتمعات لا تتقدم دون تمكين المرأة وتعليم البنات، وأن المجتمعات العربية بدأت تتحرر من حصار المبدعين والمثقفين.

وأضاف “سراج الدين”: ” الكتاب هو الآلية الأساسية لحفظ الذاكرة والجسر الذي يربط بين الحاضر بالماضي، أن المعرفة المضللة في المجتمع العربي تحصن باسم الدين لأنها لا ترى غير رأيها ولا تؤمن بالتعددية، وتبعد عن صحيح الدين الإسلامي.

ومن ناحيته، قال الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل، أن العلاقة بين السعودية ومصر منذ التاريخ، والتي ظهر في العصور الإسلامية والتي كانت ضمن دول الخلافة، وكان الحجاز وهو إقليم من أقاليم السعودية من المناطق التي جمعت بين شعوب البلدين.

وأضاف: “أن الملكية اعتمدت على مصر في التعليم، حيث أرسلت البعثات للدارسة بالجامعات المصرية، ومنهم من حصل على الماجستير والدكتوراه”.

ومن ناحيته، طالب هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، بإعداد مهرجان بمشاركة المحافظة ولجنة المجتمع المدني، بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي الذي يقام سنويًا”.