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خروج 5 طالبات من المستشفى بسوهاج بعد حالة إغماء جماعية لوفاة زميلتهن‎

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خروج 5 طالبات من المستشفى بسوهاج بعد حالة إغماء جماعية لوفاة زميلتهن‎ خروج 5 طالبات من المستشفى بسوهاج بعد حالة إغماء جماعية لوفاة زميلتهن‎

مستشفى طهطا العام بسوهاج

أكد الدكتور على حراز، مدير مستشفى طهطا العام بسوهاج، أن المستشفى أذنت بخروج 5 طالبات من مدرسة التجارة بنات بادارة طهطا التعليمية، بعد علاجهم من الاصابة بحالة إغماء هيستيرى بعد سماعهم نبأ وفاة احدى زميلاتهن المحجوزة بمستشفى اسيوط الجامعى والمصابة بمرض فقدان المناعة (الزئبة الحمراء) .

وكان مرفق الإسعاف تلقي بلاغا من إدارة مدرسة التجارة بنات بطهطا، بحدوث حالات إصابة بين طالبات المدرسة . وعلى الفور تم نقل الحالات، وتبين أن الطالبات هن لمياء – ح 18 عاما وصابرين ع 18 عاما وعزة م 15 عاما وهناء و 15 وشيرين أ 15 عاما تم نقلهم جميعا لمستشفى طهطا العام التى توالت علاجهن.

 

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