12 إبريل .. نجوم الفن فى مهرجان “أيلاند الغردقة” لتنشيط السياحة

تستضيف مدينة الغردقة، الدورة الأولي من مهرجان “أيلاند الغردقة”،والمقرر إقامته في الثاني عشر من أبريل المقبل، حيث يحيي حفل الافتتاح كل من المطرب حمادة هلال، بوسي، حجازي متقال، بحضور العديد من نجوم الفن والمجتمع وبعض رجال الأعمال.

قال القبطان أحمد مرعي المشرف العام علي”أيلاند الغردقة”، إن المهرجان سيشهد العديد من المفاجآت، وسيتم تكريم نخبة من نجوم الفن وبعض الشخصيات العامة خلال الحفل.

وأوضح مرعى أنه جارى الانتهاء من كافة الإجراءات والتنسيق بين الجهات الأمنية المنوط بها تأمين الحفل بالغردقة .

وتابع زاهر، أنه تم الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين المهرجان إلى جانب تأمين وزارة الداخلية، وبرعاية محافظ البحر الأحمر، ويبدأ الحفل في تمام السابعة مساءً ويستمر حتي الحادية عشر .